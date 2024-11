Cuba começa a restabelecer energia e avalia danos de furacão - AFP

Publicado 09/11/2024 15:47 | Atualizado 09/11/2024 16:06

Metade dos moradores de Havana recuperou a eletricidade, embora vastas áreas da capital e da província vizinha de Artemisa permaneçam sem serviço, quatro dias depois que o furacão Rafael atingiu fortemente o oeste da ilha, deixando Cuba na escuridão total, disseram as autoridades neste sábado (9).

“A capital está com 48% de cobertura de eletricidade” e a província vizinha de Mayabeque ‘está com 49%’, disse Lázaro Guerra, diretor de eletricidade do Ministério de Energia e Minas, conforme citado pelo site Cubadebate. Em Artemisa, a província mais afetada, a situação continua crítica, disse ele.

O serviço havia sido restaurado desde sexta-feira em 13 das 15 províncias do país, mas Artemisa e sua vizinha, Pinar del Río, ainda estavam sem conexão.

Na noite deste sábado, grande parte da capital, onde vivem dois milhões de pessoas, permanecia na escuridão, enquanto grande parte da população também não tinha água e gás.

De acordo com informações oficiais, cerca de 500 edifícios na cidade sofreram colapso total ou parcial devido ao desabamento de telhados, queda de paredes ou fachadas.

Rafael entrou na pequena praia de Majana, em Artemisa, na quarta-feira, com a força de um furacão de categoria 3 na escala Saffir-Simpson, e atravessou a ilha de sul a norte em quase duas horas e meia antes de seguir para o Golfo do México, onde continua sendo uma tempestade tropical, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O ciclone não causou perda de vidas, mas deixou grandes danos materiais, segundo as autoridades.

O presidente Miguel Díaz-Canel disse neste sábado no X que “a restauração da eletricidade e das comunicações, o abastecimento de água e o saneamento são as principais metas para este fim de semana” e disse que daria prioridade a Artemisa.

Nos vilarejos dessa província adjacente a Havana, Rafael varreu telhados e casas inteiras e deixou grandes áreas inundadas. As plantações agrícolas, que são em grande parte consumidas pela capital, foram severamente danificadas.

O Rafael atingiu Cuba apenas duas semanas depois que o furacão Oscar atingiu o leste da ilha durante um apagão anterior que deixou oito pessoas mortas e 10 milhões de cubanos no escuro. Cuba sofreu outra interrupção total de energia em 2022.

Os apagões são um lembrete para os cubanos da frágil situação energética que a ilha enfrenta devido à queda nas importações de petróleo bruto da Venezuela, seu principal aliado, nos últimos dois anos. Esse petróleo ajuda a alimentar alguns dos equipamentos de geração de eletricidade que precisam de combustível para funcionar.

As usinas termoelétricas, que funcionam com petróleo nacional, frequentemente falham devido ao seu estado de dilapidação, algumas das quais têm até 40 anos de idade.