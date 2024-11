Nos primeiros 10 meses do ano, os preços na Argentina acumulam uma alta de 107% - AFP

Publicado 12/11/2024 17:53

A inflação na Argentina voltou a desacelerar e se moderou para 2,7% em outubro, com uma taxa anual de 193%, informou nesta terça-feira (12) o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). Esse número, o mais baixo para um mês desde novembro de 2021, representa uma queda em relação aos 3,5% de setembro. Nos primeiros 10 meses do ano, os preços na Argentina acumulam uma alta de 107%.



"A diferença [entre o dólar oficial e o paralelo] está nos mínimos históricos dos últimos cinco anos; a economia está se recuperando. Nunca houve um momento melhor que este", disse o ministro da Economia, Luis Caputo, nesta terça-feira.



Enquanto isso, a Argentina atravessa uma forte recessão, com três trimestres consecutivos de queda no Produto Interno Bruto (PIB), e uma contração de 3,5% prevista para este ano, segundo projeções divulgadas pelo Banco Mundial em outubro.



Para o presidente Javier Milei, isso é coisa do passado: "Hoje já podemos dizer que a recessão acabou e que, daqui para frente, tudo o que resta é crescimento", afirmou na segunda-feira.



Alguns setores vêm moderando os aumentos de preços há pelo menos seis meses, em meio a uma queda do consumo.

No entanto, outros setores registraram aumentos superiores à média de 107% desde dezembro de 2023, quando Milei assumiu, até outubro de 2024. Entre esses setores estão a tarifa de água (289%), energia elétrica (162%), gás natural (715%) e transporte (601%), segundo dados do Observatório de Tarifas e Subsídios da Universidade de Buenos Aires.