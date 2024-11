Trump diz que Mike trabalhará incansavelmente para levar a paz ao Oriente Médio - Reprodução

Trump diz que Mike trabalhará incansavelmente para levar a paz ao Oriente MédioReprodução

Publicado 12/11/2024 19:35

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu nesta terça-feira (12) o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee como embaixador em Israel.

Ele "ama Israel e o povo de Israel e, da mesma forma, o povo de Israel o ama", afirmou o presidente eleito em comunicado.



"Mike trabalhará incansavelmente para levar a paz ao Oriente Médio", afirmou Trump, que em 2018 decidiu transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém.



O Senado, onde os republicanos terão maioria assim que o novo governo assumir, deve confirmar a nomeação de Huckabee, de 69 anos.



Este pastor batista que se tornou político, figura da direita cristã conservadora e opositor dos direitos LGBTQIA+, foi duas vezes candidato à indicação presidencial republicana, inclusive em 2016, quando Trump venceu.



Em 2015, ele disse que não via a Cisjordânia "como um território ocupado".



Em 2017, no assentamento israelense de Maale Adumim, Huckabee declarou à CNN: "A Cisjordânia ocupada não existe. Existe Judeia e Samaria", o nome bíblico da região.

"Não existem assentamentos. Há comunidades, bairros e cidades. Não existe a ocupação", acrescentou.



Após o ataque sem precedentes do movimento palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 20223, Huckabee visitou o kibutz Kfar Aza, onde dezenas de pessoas foram massacradas, para expressar apoio a Israel e ao "povo judeu".



O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, parabenizou Huckabee pela nomeação.



"Como amigo de longa data de Israel e de nossa capital, Jerusalém, espero que ele se sinta em casa", disse o chanceler israelense em uma mensagem na rede X.



O ministro da Economia israelense, Bezalel Smotrich, de extrema direita, classificou Huckabee como um "partidário do processo de assentamentos".



"Não tenho nenhuma dúvida de que com ele fortaleceremos a segurança de Israel e nosso controle sobre todas suas áreas", acrescentou, Smotrich, que também é o responsável pela administração civil da Cisjordânia ocupada.

Na segunda-feira, Smotrich prometeu anexar antes de 2025 os assentamentos israelenses neste território palestino ocupado por Israel desde 1967, o que ele considerou "a única forma de eliminar a ameaça" representada pela criação de um Estado palestino.



Israel Gantz, que lidera o Conselho Yesha, a principal organização de representação dos colonos israelenses, agradeceu em um comunicado o presidente eleito Trump pela "boa escolha" de Huckabee, um "velho amigo dos assentamentos israelenses".