Diversas regiões de Kiev foram esvaziadas desde o início da guerra - AFP

Diversas regiões de Kiev foram esvaziadas desde o início da guerraAFP

Publicado 13/11/2024 12:26

As autoridades ucranianas emitiram um alerta aéreo para todo o país nesta quarta-feira (13), depois que o chefe de gabinete da presidência fez uma advertência sobre um ataque com mísseis contra Kiev. Este é o primeiro ataque do tipo contra a capital da Ucrânia desde agosto.

"Putin (o presidente russo, Vladimir) está lançando um ataque com míssil neste momento contra Kiev", alertou Andrii Yermak no Telegram.



A Força Aérea ucraniana alertou algumas horas que um míssil entrou no espaço aéreo ucraniano e seguia em direção à capital. "Atenção! Míssil na região de Chernihiv se dirige à região de Kiev", afirmou um comunicado militar.



O ataque ocorre após uma semana de intensos bombardeios, incluindo um contra a cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, Kryvy Rih, que matou uma mulher de 32 anos e seus três filhos.

O confronto entre as duas nações começou em fevereiro de 2022.