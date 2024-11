Presidente eleito dos EUA, Donald Trump - AFP

Publicado 18/11/2024 09:18

As propostas tarifárias do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, podem prejudicar o comércio internacional e gerar menor crescimento econômico, segundo o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC alemão (Bundesbank), Joachim Nagel.

"Se o próximo governo dos EUA concretizar essas promessas, isso poderá marcar uma reviravolta significativa para o sistema internacional de comércio", disse Nagel, em discurso durante evento em Tóquio.

Os planos de Trump incluem a imposição de tarifas de 20% a todos os bens importados e de 60% a produtos provenientes da China.

No discurso, Nagel argumenta que um sistema global de comércio menos integrado ampliaria as pressões inflacionárias. "Embora os banqueiros centrais possam lidar com um potencial aumento de pressões inflacionárias... o crescimento econômico seria menor, uma vez que alguns dos benefícios das empresas que recorrem à mão de obra internacional se perderiam", afirmou.

Nagel também avaliou que o cenário global sofreu claras mudanças nos últimos anos. "Um mundo antes caracterizado pelo multilateralismo e pela cooperação global vem mudando lentamente para confrontos e fraturas", disse.