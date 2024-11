Estudantes da escola registraram o momento da briga - Reprodução / X

Publicado 18/11/2024 10:17 | Atualizado 18/11/2024 10:21

Uma adolescente de 17 anos foi estrangulada pelo pai no lado de fora da sua escola por se recusar a embarcar em um avião para o Iraque e casar à força. Após minutos de agressão, o homem foi imobilizado por alunos e funcionários da instituição e preso minutos depois, com a chegada da polícia ao local. O caso aconteceu em Washington, nos Estados Unidos.

Os pais da jovem, Ihsan Ali, 44, e sua esposa, Zahraa Subhi Mohsin Ali, 40, foram acusados, em 18 de outubro, de tentativas de homicídio e sequestro.

"O pai dela vinha a ameaçando recentemente com crimes de honra por ela ter recusado um casamento arranjado com um homem mais velho em outro condado", afirmam documentos judiciais, conforme o jornal britânico "Daily Mail".

De acordo com a reportagem, após eles tentarem obrigá-la a viajar, ela conseguiu escapar e fugir para seu o colégio, o Timberline High School. O namorado dela, que estuda no mesmo local, ficou surpreso em vê-la, já que aquele não era o seu horário de aula.

Os diretores, ao perceberem o nervosismo da garota e entenderem a situação, a levaram para uma sala do estabelecimento. Eventualmente, eles encontraram um lugar, não especificado pelas autoridades, para que a jovem ficasse segura, mas que era distante da escola.

O pai do namorado, Victor Barnes, contestou a decisão dos funcionários da instituição. "Eles sabem que ela está em perigo, conhecem suas circunstâncias e situação, mas insistem para que ela use transporte público para chegar ao seu destino seguro, sem qualquer tipo de acompanhante", disse.

Quando a adolescente e o seu parceiro saíram do colégio, a caminhonete de Ihsan estava estacionada na calçada. De repente, ele saiu do veículo e os confrontou, gritando com sua filha em árabe, até começar a agredi-la, aplicando um mata-leão, manobra de arte marcial em que o braço do agressor envolve o pescoço da vítima para enforcá-la.

Barnes disse que seu filho "começou a ver os olhos dela revirando e os braços começando a se agitar" antes que ela ficasse mole e inconsciente, enquanto ele tentava salvá-la. Outros alunos da escola se juntaram ao garoto e golpearam Ali até ele soltá-la. A polícia chegou minutos depois.

Tanto o pai quanto Zahraa foram presos. Eles compareceram ao Tribunal Superior do Condado de Thurston em 5 de novembro. Conforme registros da Justiça, eles seguem atrás das grades, sob fianças que chegam a U$S 200 mil (cerca de R$ 1.150.000).