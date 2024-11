Ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida - AFP

Publicado 18/11/2024 12:33

O ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida, rejeitou nesta segunda-feira (18) o projeto de acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul nas condições atuais e exigiu as mesmas "obrigações" para os agricultores de ambos os blocos.

O tratado entre UE e Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) "na sua forma atual não é aceitável", afirmou.

O pacto não se aplica à Bolívia, recentemente integrada ao bloco sul-americano.

"É preciso verificar antes se os países do Mercosul respeitam as mesmas obrigações que nós impomos aos nossos agricultores em termos de direitos trabalhistas e meio ambiente", justificou o ministro, membro do partido Fratelli d'Italia, de extrema direita, liderado pela primeira-ministra Giorgia Meloni.

"As crises geopolíticas já enfraqueceram de maneira dramática o nosso setor primário, que dificilmente poderia resistir ao impacto de importações com custos de produção e preços mais baixos", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, líder do partido conservador Forza Italia, membro da coalizão no poder, mostrou-se mais aberto.

"Trata-se de negociações muito complexas nas quais muitas vezes nos deparamos com detalhes de alguns setores que acabam bloqueando o acordo como um todo", afirmou em outubro, em entrevista à CNN Brasil.

Tajani considerou que é "possível" alcançar um acordo "útil para ambas as partes".

As principais organizações representativas do setor agrícola italiano se opõem a este projeto.

"Se este acordo for assinado nas condições atuais, teria efeitos devastadores no setor agroalimentar europeu e italiano", denunciou a associação Coldiretti.