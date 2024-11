Bonnie Blue nasceu na Inglaterra - Reprodução / Instagram

Publicado 18/11/2024 12:08 | Atualizado 18/11/2024 13:40

A estrela do OnlyFans Bonnie Blue, de 25 anos, contou com a ajuda da própria mãe para fazer sexo com 158 homens em apenas duas semanas. Ela fez um cartaz que dizia "estudantes da universidade, transem comigo e me deixem filmar" para que a filha pudesse utilizar e divulgar o seu trabalho, além de limpar os quartos onde os encontros aconteciam.

Apesar das críticas que recebe pelos vídeos que produz, Bonnie ressaltou que conta com o apoio dos pais e afirmou que deve receber £ 750 mil (cerca de R$ 5,4 milhões) no fim do mês pelas assinaturas no seu perfil. As revelações foram feitas pela criadora de conteúdo em entrevista ao jornal "Daily Mail", publicada no último sábado (16).

"Minha mãe foi até a universidade um dia antes da primeira aula dos calouros, distribuindo panfletos e preservativos para os alunos, e disse: 'Vá e bata na minha filha'", contou. "Meu pai tem meu cartão de visita na parte de trás da capa do celular. Ele o leva para o bar com os amigos."

Originalmente, os pais não sabiam a origem do dinheiro que Blue estava ganhando. No entanto, assim que souberam o que a filha fazia, deram todo o suporte, segundo a mulher, que nasceu em Nottingham, Inglaterra.

"Eles descobriram [minha carreira] por um vídeo que vazou. Eles disseram que não teriam escolhido isso para mim, mas 'contanto que você esteja feliz'... Eles veem o quão feliz eu sou e quanta liberdade eu tenho financeiramente. Agora eles amam isso. Minha mãe usa um top com meus OnlyFans, meu pai está sempre contando às pessoas sobre isso", disse.

A mãe de Bonnie, Sarah, afirmou, durante o podcast "The Reality Check", que ficou impactada quando soube das atividades da filha. "Fiquei arrasada no começo, fiquei mesmo. Foi um choque, porque... era algo que eu nunca pensei que ela faria", lembrou. No entanto, ela pondera que hoje em dia, o sentimento é de orgulho.

A estrela do OnlyFans, plataforma de conteúdos pagos, possui mais de 150 mil seguidores nas redes sociais.