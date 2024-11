Obra do artista italiano Maurizio Cattelan gerou polêmica no mundo das artes - Sotheby's/Divulgação

Você pode comprar um quilo de banana no supermercado por cerca de R$ 10. Mas uma banana colada na parede? Isso poderá ser vendido por mais de US$ 1 milhão em um próximo leilão na Sotheby’s em Nova York. A banana amarela fixada na parede branca com fita prateada é uma obra intitulada Comediante, do artista italiano Maurizio Cattelan.

Estreou pela primeira vez em 2019 como uma edição de três frutas na feira Art Basel Miami Beach, onde se tornou uma sensação muito comentada. Foi uma piada? Um comentário sobre o estado da arte do mundo? Outro artista pegou a banana da parede e comeu. Uma banana substituta foi trazida.

A multidão em busca de selfies tornou-se tão densa que Comediante foi removido de vista, mas três edições da obra foram vendidas por um valor entre US$ 120 mil e US$ 150 mil, segundo a galeria Perrotin.

Agora, a obra conceitual tem um valor estimado entre US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) e US$ 1,5 milhão (R$ 8,7 milhões) no leilão da Sotheby’s desta quarta-feira, 20. David Galperin, chefe de arte contemporânea da Sotheby’s, chama isso de profundo e provocativo

"O que Cattelan está realmente fazendo é espelhar o mundo da arte contemporânea e levantar questões, provocando reflexões sobre como atribuímos valor às obras de arte, o que definimos como obra de arte", disse Galperin. Os licitantes não comprarão as mesmas frutas expostas em Miami. Essas bananas não existem mais.

A Sotheby’s diz que sempre houve a intenção de que a fruta fosse substituída regularmente, juntamente com a fita. "O que você compra quando compra Comediante de Cattelan não é a banana em si, mas um certificado de autenticidade que dá ao proprietário a permissão e autoridade para reproduzir aquela fruta e fita adesiva em sua parede como uma obra de arte original de Maurizio Cattelan", Galperin explicou.

O próprio título da peça sugere que Cattelan provavelmente não pretendia que ela fosse levada a sério. Mas Chloé Cooper Jones, professora da Escola de Artes da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, disse que vale a pena pensar no contexto.

Cattelan estreou a obra em uma feira de arte, visitada por ricos colecionadores de arte, onde Comediante certamente receberia muita atenção nas redes sociais. Isso pode significar que a arte era um desafio, de certa forma, para os colecionadores investirem em algo absurdo, disse ela.

Se Comediante é apenas uma ferramenta para compreender o mundo insular, capitalista e colecionador de arte, disse Cooper Jones, "não é uma ideia tão interessante". Mas ela acha que isso poderia ir além de zombar dos ricos.

Cattelan é frequentemente considerado um "artista curinga", disse ela. "Mas seu trabalho está frequentemente na interseção do humor e do profundamente macabro. Ele está frequentemente procurando maneiras de nos provocar, não apenas por provocar, mas para nos pedir que olhemos para algumas das partes mais sombrias da história e para nós mesmos."

E há um lado negro na banana, uma fruta com uma história entrelaçada com o imperialismo, a exploração laboral e o poder corporativo. "Seria difícil encontrar um símbolo melhor do comércio global e de todas as suas explorações do que a banana", disse Cooper Jones.

Se Comediante tem como objetivo fazer as pessoas pensarem sobre a sua cumplicidade moral na produção de objetos que consideram garantidos, então é "pelo menos uma ferramenta mais útil ou pelo menos um lugar adicional para ir em termos das questões que coloca".

Comediante chega ao mercado ao mesmo tempo em que a Sotheby’s também está leiloando uma das famosas pinturas da série Nenúfares do impressionista francês Claude Monet, com um valor esperado de cerca de US$ 60 milhões (R$ 347 milhões).

Quando perguntaram a Galperin como ele compararia Banana de Cattelan a um clássico como Nymphéas de Monet, ele disse que o Impressionismo não era considerado arte quando o movimento começou.

"Nenhuma obra de arte importante, profunda e significativa dos últimos 100 ou 200 anos, ou da nossa história, não causou algum tipo de desconforto quando foi revelada pela primeira vez", disse Galperin.