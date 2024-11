William Milstead também foi preso por se passar por um policial em 2002 e 2016 - Reprodução / FDLE

Publicado 18/11/2024 10:57

Um homem de 64 anos foi preso na Flórida, nos EUA, na quarta-feira (13), após fingir ser um policial disfarçado para evitar uma verificação de antecedentes. Segundo o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida (FDLE), William Dennis Milstead também foi acusado de apresentar uma declaração falsa para alugar uma propriedade. As informações são do "New York Post".

Uma agência imobiliária informou ao FDLE, na semana passada, que Milstead estava tentando alugar uma casa sem passar pela verificação de antecedentes. O homem enviou uma carta falsificada à agência, declarando que era um agente disfarçado e, por questões de segurança, não poderia participar do procedimento.

A carta continha vários erros gramáticas e de pontuação. Sendo, supostamente escrita por um oficial do FDLE, ela explicava a importância de abrir uma exceção para Milstead no processo de verificação de antecedentes.

"Pedimos que você abra uma exceção para limitar a verificação de antecedentes de Milstead devido à segurança necessária para proteger nosso agente. Confiamos exclusivamente nesta carta de recomendação do FDLE e do Estado da Flórida", dizia o documento.

De acordo com a FDLE, o homem já possuía 13 prisões em sua ficha criminal, além de ter sido acusado de se passar por um agente em 2002 e 2016.

Conforme registros da prisão, Milstead foi detido na Cadeia do Condado de St. Lucie em 13 de novembro e foi libertado em 15 de novembro depois de pagar sua fiança de US $ 11.000 (aproximadamente R$ 64 mil). O caso está sendo investigado pelo escritório da FDLE em Orlando.