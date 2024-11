Charles Dumont era apaixonado por jazz - AFP

Publicado 18/11/2024 10:33 | Atualizado 18/11/2024 10:57

O compositor, cantor e escritor francês Charles Dumont morreu nesta segunda-feira, 18, aos 95 anos. A notícia foi confirmada pela mulher do artista à AFP. Conforme informações do "Le Monde", a morte foi causada por uma doença enfrentada por Dumont há tempos.



Ele ficou conhecido pela composição de "Non, je ne regrette rien", feita em parceria com o letrista Michel Vaucaire, que se tornaria um dos maiores sucessos de Edith Piaf.



A cantora, que morreu em 1963, chegou a rejeitar a dupla diversas vezes, mas Dumont a convenceria a apresentar "Non, je ne regrette rien" no Olympia Hall, segundo o Deadline



Depois do sucesso, o compositor escreveria mais de 30 músicas para Piaf. "Minha mãe me deu à luz, mas Edith Piaf me trouxe ao mundo", comentou ele em entrevista concedida à AFP em 2015.