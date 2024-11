Prisão foi realizada pelo FBI - AFP

Publicado 21/11/2024 09:24

Um homem da Flórida foi preso na quarta-feira (20), acusado de um plano para "reiniciar" o governo dos Estados Unidos, plantando uma bomba na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse, na sigla em inglês) esta semana e detonando-a com um dispositivo controlado remotamente, de acordo com o FBI. Harun Abdul-Malik Yener, 30, de Coral Springs, Flórida, foi acusado de tentar usar um explosivo para danificar ou destruir um edifício.

O FBI começou a investigar Yener em fevereiro com base em uma dica de que ele estava armazenando "esquemas de fabricação de bombas" em um armazém.

Eles encontraram esboços de fabricação de bombas, muitos relógios com temporizadores, placas de circuito eletrônico e outros eletrônicos que poderiam ser usados para construir dispositivos explosivos. Ele também pesquisou na internet informações relacionadas à fabricação de bombas desde 2017.

Yener disse ainda a agentes disfarçados do FBI que queria detonar a bomba na semana anterior ao Dia de Ação de Graças e que a Nyse seria um bom alvo de ataque. "A Bolsa de Valores, queremos atingir isso, porque isso vai acordar as pessoas", ele disse aos agentes disfarçados, de acordo com documentos judiciais.