Ele foi condenado a seis anos de detenção em uma 'colônia educacional' por 'sabotar uma linha férrea' da Rússia - Ricardo Botelho/MInfra

Publicado 21/11/2024 12:48

Um menor de idade foi condenado a seis anos de detenção em uma "colônia educacional" por "sabotar uma linha férrea" no sul da Rússia, um crime que renderia 15 anos de prisão a um adulto, informaram os serviços de investigação russos nesta quinta-feira (21).

As provas reunidas "foram consideradas suficientes pelo tribunal para proferir as sentenças", de acordo com o comitê de investigação, o órgão responsável pelas principais investigações do país.

De acordo com essa fonte, em 25 de fevereiro de 2024, na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, "uma pessoa que apoiava ativamente as Forças Armadas ucranianas" propôs a um adulto "juntar-se a um grupo criminoso para desestabilizar as atividades das autoridades da Federação Russa, incendiando um armário de retransmissão ferroviária".

O adulto "decidiu envolver um menor que ele conhecia e, juntos, atearam fogo no armário de distribuição" antes de fugir.

"Durante uma tentativa de sabotagem subsequente, o homem foi preso", disse o comunicado.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, milhares de pessoas foram punidas, ameaçadas ou presas por causa de sua oposição ao conflito.

Desde 2022, as autoridades russas intensificaram as prisões por "espionagem", "traição", "sabotagem", "extremismo" e "descrédito do Exército", com sentenças de prisão geralmente muito severas.

Os julgamentos geralmente são realizados a portas fechadas e apenas alguns detalhes sobre os casos são revelados ao público.