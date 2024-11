Jyoti Amge (à esquerda), de 62,8 cm, e a Rumeysa Gelgi (à direita), de 2,15 metros - Reprodução / Guinness World Records

A mulher mais alta e a mais baixa do mundo se encontraram na quarta-feira (20) para tomar um café da tarde, em uma reunião promovida pelo Guinness Book, no Reino Unido. A diferença de altura entre a turca Rumeysa Gelgi e a indiana Jyoti Amge é de 1,52 m.



As recordistas participaram de um evento em celebração ao Dia do Guinness World Records 2024. A turca, com 2,15 m, trabalha como pesquisadora, enquanto a indiana, de 62,8 centímetros, é atriz.

Apesar da grande diferença de altura, as duas compartilharam experiências de vida e interesses em comum, além de dificuldades decorrentes de seus tamanhos, embora sob perspectivas diferentes.

"Foi tão incrível conhecer Jyoti pela primeira vez", afirmou Gelgi, de 27 anos, segundo um comunicado de imprensa do Guinness World Records.



Jyoti, de 30 anos, relatou que está "acostumada a olhar para cima e ver pessoas mais altas" do que ela, mas que ficou "muito feliz em olhar para cima e ver a mulher mais alta do mundo".



Rumeysa comentou que as duas possuem muitas semelhanças. "Temos coisas em comum; nós dois amamos maquiagem, autocuidado e fazer as unhas", acrescentou Gelgi.



Rumeysa Gelgi, que trabalha como web designer, tem uma condição chamada síndrome de Weaver, que causa crescimento acelerado e deformidades esqueléticas.



"Estou muito feliz por ter conhecido Rumeysa, ela é tão bem-humorada e me senti muito confortável conversando com ela", concluiu Amge.

O Guiness Book, também conhecido como "Livro dos Recordes", surgiu na década de 1950, nos Estados Unidos. O livro tornou-se uma referência global, destacando conquistas impressionantes e curiosidades que promovem a diversidade e singularidade do mundo.