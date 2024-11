Dones foram avistados entre quarta e sexta-feira perto de bases dos EUA - Unsplash

Publicado 24/11/2024 17:04

A Força Aérea dos EUA informou que uma série de pequenos drones foi detectada na semana passada ao redor de três bases utilizadas pelas forças americanas no leste da Inglaterra.

Os drones foram avistados entre quarta e sexta-feira perto das bases da RAF Lakenheath, RAF Mildenhall e RAF Feltwell. Eles foram ativamente monitorados depois de serem vistos nas proximidades e sobre as três bases, disse a Força Aérea dos EUA na Europa, em comunicado. A Força Aérea não identificou os responsáveis pelas incursões, mas disse que os oficiais das bases informaram que não houve impacto aos residentes ou à infraestrutura.

Lakenheath abriga a 48ª Ala de Caça, que a Força Aérea dos EUA descreve como a base de sua capacidade de combate na Europa. Mildenhall hospeda a 100ª Ala de Reabastecimento Aéreo e Feltwell é um centro para habitação, escolas e outros serviços.

"Para proteger a segurança operacional, não discutimos nossas medidas específicas de proteção à força, mas mantemos o direito de proteger a instalação", disse a Força Aérea. "Continuamos a monitorar nosso espaço aéreo e estamos trabalhando com as autoridades da nação anfitriã e parceiros de missão para garantir a segurança do pessoal da base, instalações e ativos."