Mulher foi presa na frente dos filhos; Atualmente, ela responde em liberdadeReprodução / Gabinete do Xerife do Condado de Fannin

Publicado 25/11/2024 12:08

Uma mãe foi presa na frente de seus quatro filhos no estado da Geórgia, nos EUA, após "permitir" que uma das crianças, de 10 anos, voltasse para casa sozinha. De acordo com informações do jornal "New York Post", a mulher estava em um consultório médico quando recebeu um telefonema da polícia, informando que o menino havia sido "encontrado".

Brittany Patterson, de 41 anos, foi acusada pelo xerife do condado de Fannin de "colocar crianças em perigo" no dia 30 de outubro, véspera do Halloween. Desde então, ela tem se recusado a aceitar um acordo judicial, depois de ser solta.



Em entrevista ao canal Fox News, Patterson disse que sua experiência foi "traumatizante", principalmente por ter sido detida na frente dos filhos.



"Definitivamente tem sido um pouco traumatizante. Meus filhos nunca viram nada assim ou foram expostos a algo assim, então realmente seu primeiro encontro com a polícia é vê-los tirando a mãe de casa algemada, acho que foi muito traumatizante", disse a mulher.



O filho de Patterson, de 10 anos, estava andando por uma rua da Geórgia perto da fronteira com a Carolina do Norte, quando foi avistado por policiais, que ligaram para a mãe. Em seguida, os agentes levaram o menino para casa e, mais tarde, retornaram para prender a mulher na frente de sua família.



Segundo a mãe, os policiais teriam sugerido retirar as acusações caso ela concordasse em instalar um rastreador GPS no celular da criança. A ideia, no entanto, não foi aceita.



"A ironia aqui também é que o dia seguinte era o Halloween, em que as crianças andam muitas vezes sem os pais de porta em porta, no escuro, e batem nas portas de estranhos, e ainda assim ele estava no meio do dia apenas andando pela rua a menos de um décimo de um quilômetro [de distância]", disse o advogado de Patterson, David DeLugas.



Patterson concluiu a entrevista ao canal dizendo que o caso levanta questões importantes sobre o papel dos pais e o direito de decidir como criar os filhos. "A realidade é que, como pais, devemos ter essa autonomia, quer queiramos embrulhar nossos filhos em plástico bolha ou se quisermos dar a nossos filhos um pouco mais de liberdade e autonomia".