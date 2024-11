John Alfred Tinniswood foi reconhecido pelo Guinness World Record em abril deste ano - Divulgação / Guinness World Records

Publicado 26/11/2024 13:36

O homem mais velho do mundo faleceu nesta segunda-feira (25), aos 112 anos, no Reino Unido. John Alfred Tinniswood havia sido reconhecido pelo Guinness World Records em abril deste ano, após o falecimento do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, de 114 anos.

Em comunicado à imprensa, a família de Tinniswood divulgou que ele faleceu "cercado por música e amor" na casa de repouso onde morava. Nascido em 26 de agosto de 1912, na cidade de Liverpool, no noroeste da Inglaterra, Reino Unido, John afirmou, durante a conquista do recorde, que não fazia nada de especial para manter a longevidade e que ela era "pura sorte".

John era considerado o mais velho sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Sua comida preferida era peixe com batatas fritas, um prato tradicional britânico. A família de John afirmou que ele "era inteligente, decisivo, corajoso, calmo em qualquer crise, talentoso em matemática e um ótimo conversador".

Ele conheceu sua esposa em um baile de Liverpool, e se casaram em 1942. Em 1986, a esposa de John, Blodwen, faleceu. John Alfred Tinniswood deixa uma grande família, incluindo sua filha Susan, quatro netos – Annouchka, Marisa, Rupert e Toby – e três bisnetos – Callum, Tabitha e Nieve.