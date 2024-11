Crânio foi roubado de uma sepultura do Cemitério Awudome em Accra, Gana - Reprodução/Google Maps

Crânio foi roubado de uma sepultura do Cemitério Awudome em Accra, GanaReprodução/Google Maps

Publicado 27/11/2024 16:17 | Atualizado 27/11/2024 16:18

Dois homens foram presos após serem encontrados com um crânio humano, que supostamente melhoraria as perspectivas de emprego de um deles.

Abdul Razak Mohammed, um coveiro no Cemitério Awudome em Accra, Gana, foi condenado a oito anos de prisão, enquanto o pedreiro Alex Frimpong, de 24 anos, foi condenado a cinco anos atrás das grades depois que ambos se declararam culpados de uso ilegal de partes humanas no Tribunal do Circuito de Dansoman. O coveiro de 49 anos teria vendido o crânio por aproximadamente R$ 200.

Acredita-se que Frimpong procurou o conselho de um homem que conheceu no Facebook, Nana Attah, que se apresenta como um sacerdote místico, dizendo-se um intermediário entre o mundo espiritual e o terreno, sobre como melhorar suas perspectivas de trabalho. O crânio supostamente ajudaria Frimpong a encontrar uma vaga de trabalho.

Frimpong foi até a cidade de Winneba se encontrar com Attah em seu santuário, e ele foi aconselhado a arrumar um crânio humano para a elaboração de rituais que melhorariam sua sorte.

O inspetor-chefe da polícia de Accra, Christopher Wonder, disse ao tribunal que na tarde de 25 de outubro, Frimpong se encontrou com Mohammad no Cemitério Awudome para comprar um crânio humano.

Frimpong foi parado pela polícia pilotando uma motocicleta não registrada e na abordagem os agentes fizeram a sinistra descoberta do crânio, envolto em um saco plástico preto dentro de uma mochila. Frimpong ainda tentou se livrar do objeto sinistro, jogando-o embaixo de um ônibus.

Frimpong não é a única pessoa que tinha planos para um crânio desenterrado. No ano passado, uma artista em Gana foi acusada de comprar restos humanos de um gerente de necrotério para transformá-los em obras de arte assustadoras que ela vendeu no Instagram.