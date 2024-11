Carro foi encontrado em um lago no estado da Geórgia, nos Estados Unidos - Reprodução / Sunshine Stane Sonar / The New York Times

Publicado 28/11/2024 12:45 | Atualizado 28/11/2024 12:47

Um carro encontrado em um lago no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, pode conter os restos mortais de um casal que está desaparecido desde 1980, segundo informações do "The Gardian".



De acordo com a polícia da Geórgia, o automóvel, um Lincoln Continental, foi localizado na sexta-feira, 22, por um grupo investigativo sem fins lucrativos da Flórida. O Departamento de Polícia do condado de Glynn postou no Facebook que "o veículo é semelhante à descrição de um veículo que Charles e Catherine Romer estavam dirigindo quando foram dados como desaparecidos em abril de 1980". No entanto, ainda não há confirmação das identidades dos restos mortais.



Mike Sullivan, que se apresenta como "dono" do grupo investigativo Sunshine State Sonar, relatou ter mergulhado na lagoa e encontrado o Lincoln. "É seguro dizer que sabemos que são eles", disse Sullivan em uma entrevista. Ele afirmou ter encontrado pertences no veículo com os nomes do casal.

Segundo informações da emissora de televisão "ABC 7", Charles e Catherine estavam voltando para casa, em Nova York, quando desapareceram há 44 anos. O casal se hospedou no Brunswick Holiday Inn, agora chamado de Royal Inn, que fica ao lado da lagoa onde o veículo e os restos mortais foram encontrados. Sullivan acredita que o veículo poderia ter entrado na lagoa pelo estacionamento de uma lanchonete próxima.



Membros da família do casal disseram ao canal "ABC 7" que temiam que o casal tivesse sido vítima de crime.

"Sempre foi um mistério. Então, seria maravilhoso descobrir, daria um pouco de paz", disse Christine Seaman Heller, neta de Catherine Romer. "Talvez não tenha sido um final horrível, talvez tenha sido apenas um acidente."