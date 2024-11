Moradora do Alasca entrega 32 perus para comunidades isoladas - Reprodução / Alaska Gear Company / Facebook

Publicado 28/11/2024 11:16 | Atualizado 28/11/2024 11:41

Pelo terceiro ano consecutivo, uma moradora do estado do Alasca, nos EUA, tem distribuído gratuitamente perus para pessoas que não conseguem sair de sua residência devido ao local ficar coberto pela Neve. Segundo o 'New York Post', a mulher utiliza seu pequeno avião para fazer as entregas.



Esther Keim sobrevoa as partes rurais do Centro-Sul do Alasca jogando perus congelados para os moradores. No estado, apenas 20% das estradas são acessíveis, dificultando a utilização de carros. Assim, a locomoção e as entregas só podem ser feitas por pequenos aviões ou motos de neve.



Quando ainda era criança, uma amiga da família de Keim jogava perus para ela e outras pessoas da localidade. Foi então que teve a ideia de usar uma pequena aeronave, que havia reconstruído com seu pai.



Keim começou o projeto para ajudar uma família que não tinha condições de preparar uma ceia de Ação de Graças. Com o tempo, ela decidiu ampliar a iniciativa. Este ano, a mulher está entregando 32 perus congelados para pessoas que vivem o ano todo em cabanas onde não há estradas.

Esther Keim utiliza seu pequeno avião para as entregas Reprodução / Alaska Gear Company / Facebook



A maior parte das entregas foi realizada na terça-feira (26), com exceção de duas que não foram concluídas devido a mudança repentina no clima, tornando perigoso voar de avião.



Dave Luce, um dos beneficiários da ação, conhece Keim desde que era criança e agradeceu seus esforços. "Tenho 80 anos agora, então fazemos cada vez menos viagens... Ela tem sido uma verdadeira querida e uma boa amiga", disse.



Keim compra cerca de 20 perus por vez, com a ajuda de doações, geralmente de pessoas que a procuram pelo Facebook. Ela os embrulha em sacos plásticos de lixo e os deixa na parte de trás de sua picape até que ela possa providenciar um voo. Em seguida, ela entra em contato com as famílias, por meio das redes sociais, para combinar as entregas.



A mulher declarou que tem o objetivo de criar uma organização sem fins lucrativos para alcançar mais doações e, consequentemente, mais pessoas no Alasca. "Há tantas crianças nas aldeias", disse ela. "Seria legal talvez adicionar um bicho de pelúcia ou algo que eles possam segurar."

O peru é o símbolo do Dia de Ação de Graças, representando fartura na mesa dos norte-americanos. Além ser o prato principal da data, o ato de preparar e compartilhar a ave demonstra o espírito de união e celebração entre famílias e amigos. A presença do alimento na mesa é uma tradição que reforça a conexão com a história e os valores culturais americanos.