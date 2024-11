O jovem de 20 anos foi encontrado por dois trabalhadores que subiam uma trilha do parque - Reprodução / Royal Canadian Mounted Police

Um caminhante de 20 anos foi encontrado na manhã de terça-feira, 26, na região norte das Montanhas Rochosas, na Colúmbia Britânica, no Canadá, após permanecer 50 dias desaparecido. As informações são do "The Guardian".

Sam Benastick iniciou sua viagem de acampamento no Parque Redfern-Keily no dia 7 de outubro. O passeio deveria durar 10 dias, mas a família deu o jovem como desaparecido.

Ele foi encontrado por dois trabalhadores enquanto subiam uma trilha do parque. Benastick estava andando lentamente e segurava duas bengalas congeladas nas mãos quando foi reconhecido.

Na quarta-feira, 27, as autoridades locais confirmaram que o homem estava sendo tratado em um hospital em Fort Nelson, na Colúmbia Britânica. O jovem relatou a polícia que, inicialmente, permaneceu no carro por vários dias antes de ir para um riacho perto da montanha, onde montou um acampamento por duas semanas.

Durante o mês de outubro, várias buscas foram realizadas, porém as operações foram interrompidas devido às temperaturas extremas da região montanhosa, que chegaram a -20 graus.

Especialistas consideraram a sobrevivência de Sam um milagre. “São condições muito difíceis para qualquer um sobreviver, especialmente (com) suprimentos, equipamentos e alimentos limitados”, disse o especialista de busca e resgate Adam Hawkins, à BBC.

A mãe de Benastick, Sandra Crocker, celebrou o retorno do filho pelas redes sociais. “Sam Benastick está vivo, é VERDADE."