Naufrágio deixa pelo menos 27 mortos na NigériaReprodução: redes sociais

Publicado 29/11/2024 18:49 | Atualizado 29/11/2024 18:58

O naufrágio de uma embarcação nesta sexta-feira (29) no rio Níger, no centro da Nigéria, causou pelo menos 27 mortos e desaparecidos, informaram as autoridades.

O acidente aconteceu perto de Dambo, no estado nigeriano de Kogi.

"A busca ainda continua para encontrar sobreviventes ou corpos", disse Sandra Musa, da agência nacional de gestão de situações de urgência. Segundo ela, foram encontrados 27 corpos.

Um porta-voz da Cruz Vermelha nigeriana, Abubakar Abullahi, disse que o barco naufragou com mais de 50 pessoas a bordo.

As causas do acidente ainda não foram estabelecidas, segundo Musa. O naufrágio pode ter sido provocado pelas turbulências ou por uma colisão com um obstáculo.

Este naufrágio é o último de uma série de acidentes neste trecho do rio Níger.