Estados Unidos tem apoiado Israel em sua implacável guerra em Gaza - Eyad Baba/AFP

Publicado 03/12/2024 19:20

Os Estados Unidos expressaram sua oposição, nesta terça-feira (3), à construção de uma base militar israelense permanente na Faixa de Gaza, após o jornal The New York Times informar que essa construção está em andamento.

Com base na análise de imagens de satélite, o jornal indica que há uma intensificação na construção de uma base no centro da Faixa de Gaza e a demolição de mais de 600 edifícios, interpretando isso como uma presença mais duradoura das forças israelenses na região.

De acordo com o Departamento de Estado americano, no início da guerra, o chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, manifestou sua oposição a uma presença israelense permanente em Gaza.

O porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmou que não pode confirmar as informações.

"Se forem verdadeiras, sem dúvida seriam incompatíveis com vários dos princípios apresentados pelo secretário Blinken", declarou em uma coletiva de imprensa.

"Não pode haver nenhuma redução do território de Gaza. Além disso, também não pode haver um deslocamento forçado de palestinos para fora de suas casas", acrescentou.

O New York Times cita um porta-voz militar israelense que afirma que as obras realizadas no local têm motivos operacionais e que os edifícios poderiam ser demolidos rapidamente.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem apoiado Israel em sua implacável guerra em Gaza, em resposta ao devastador ataque de 7 de outubro de 2023, mas também expressou preocupação com a difícil situação dos civis.

O presidente eleito, Donald Trump, prometeu um apoio contundente a Israel assim que assumir o cargo em 20 de janeiro.