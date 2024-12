Vladimir Putin e general Valeri Guerasimov - AFP

Publicado 05/12/2024 12:05

O comandante do Estado-Maior da Rússia e seu homólogo dos Estados Unidos conversaram por telefone em 27 de novembro, anunciaram os dois países nesta quinta-feira (5), em um momento de agravamento da tensão entre Moscou e o Ocidente a respeito da Ucrânia.

"Em 27 de novembro, por iniciativa da parte russa, aconteceu uma conversa telefônica entre Valeri Guerasimov e Charles Brown", informou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

"Foi a primeira vez que os dois líderes conversaram desde que o general Brown assumiu como chefe do Estado-Maior", em outubro de 2023, confirmou um porta-voz do Estado-Maior americano, também em um comunicado.

Os dois discutiram uma série de questões relacionadas à segurança global e regional, em particular o conflito em curso na Ucrânia.

A ligação não havia sido divulgada até o momento "a pedido do general Guerasimov", apontou o porta-voz.

O Ministério da Defesa russo afirmou que, "durante a conversa, a parte americana foi informada sobre a realização de exercícios (militares) no leste do Mediterrâneo" por parte do exército russo, segundo o comunicado do ministério.

A Rússia anunciou na terça-feira que organizou exercícios com mais de 1.000 soldados e lançamentos de mísseis, incluindo o hipersônico Zirkon, no leste do Mediterrâneo, sem revelar a data.

O anúncio ocorreu no momento em que a Síria, sob a liderança de Bashar al-Assad, aliado da Rússia, perdia áreas de seu território para uma coalizão de rebeldes liderados por islamistas radicais.

Os dois comandantes do Estado-Maior também discutiram o lançamento, em 21 de novembro, de um míssil balístico hipersônico experimental por parte do exército russo sobre uma fábrica militar ucraniana, um armamento com capacidade de transportar uma carga nuclear, afirmou uma fonte americana.

Eles também falaram sobre o envio de milhares de soldados norte-coreanos para apoiar as forças russas contra o exército ucraniano, acrescentou a rede CNN.