Terremoto foi sentido até o sul de São Francisco - Divulgação/USGS

Terremoto foi sentido até o sul de São FranciscoDivulgação/USGS

Publicado 05/12/2024 17:29

Um forte terremoto foi sentido no norte da Califórnia nesta quinta-feira e as autoridades emitiram um alerta de tsunami. O tremor ocorreu às 10h44 em horário local (15h44 de Brasília) a oeste de Ferndale, uma pequena cidade no condado costeiro de Humboldt, perto da fronteira com o Oregon, de acordo com o U.S. Geological Survey.

O tremor foi sentido até o sul de São Francisco, onde os moradores notaram um movimento de deslocamento de terra por vários segundos.

Pelo menos 5,3 milhões de pessoas no Estado estão sob alerta de tsunami após o terremoto de magnitude 7,0, informou o U.S. Geological Survey em um alerta amarelo, que prevê danos localizados, mas mínimos.