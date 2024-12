Blinken, que falou depois que Lavrov saiu da sala, atribuiu a culpa pela escalada na região à Rússia - Reprodução

Blinken, que falou depois que Lavrov saiu da sala, atribuiu a culpa pela escalada na região à RússiaReprodução

Publicado 05/12/2024 14:35

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, entrou em confronto indireto nesta quinta-feira, 5, com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em uma reunião anual de segurança, acusando o ocidente de arriscar uma escalada em relação à Ucrânia, mas abandonando o salão antes que Blinken e outros oradores pudessem responder. Falando na reunião ministerial da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), em Malta, Lavrov acusou o Ocidente de reavivar a Guerra Fria e de provocar um conflito direto com a Rússia.

Ele disse que as ações dos EUA foram motivadas pelo desejo de "devolver a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aos holofotes políticos". "Depois da desgraça afegã, houve necessidade de um novo inimigo comum", disse Lavrov durante a sua primeira passagem por um país da UE desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. "O resultado é a reencarnação da Guerra Fria, mas agora com o risco muito maior de sua escalada para a fase quente".

Blinken, que falou depois que Lavrov saiu da sala, atribuiu a culpa pela escalada na região à Rússia, observando que o ministro das Relações Exteriores russo, o quarto orador, não ficou por perto para ouvir os outros oradores. "Vamos falar sobre a escalada", disse Blinken, citando o envio de forças norte-coreanas para a Europa, o uso de um míssil balístico de alcance intermediário para atacar a Ucrânia, a decisão da Rússia de reduzir o limite para o uso de armas nucleares e os ataques a Infraestrutura energética da Ucrânia.

"Lavrov falou sobre o direito soberano de cada estado membro de fazer as suas próprias escolhas", disse Blinken. "É exatamente disso que se trata: o direito soberano da Ucrânia e do povo ucraniano de fazerem as suas próprias escolhas sobre o futuro, e não de permitir que essas escolhas sejam feitas em e por Moscou."