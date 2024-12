A freira italiana foi acusada de ter ligações com o grupo mafioso - Reprodução / Redes Sociais

A freira italiana foi acusada de ter ligações com o grupo mafiosoReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/12/2024 13:40

Uma freira foi presa nesta quinta-feira (05) na cidade de Brescia, no norte da Itália, junto com outras 24 pessoas, por suspeita de integrar uma organização criminosa. Segundo informações do jornal "The Guardian", o grupo teria ligações com a 'Ndrangheta, considerada a rede mafiosa mais poderosa do país.



De acordo com os promotores do caso, a mulher foi acusada de atuar como intermediária entre a gangue e seus associados na prisão.



A freira, identificada como Anna Donellli, de 57 anos, era voluntária na prisão de San Vittore, em Milão, desde 2010, conforme informações do jornal italiano "Rai News". Ela também havia trabalhado nas detenções de Pavia e Roma.



Em um comunicado de imprensa, a polícia informou que dois políticos locais também foram presos, e que 1,8 milhão de euros (R$ 11,35 milhões) em ganhos ilícitos foram apreendidos pelas autoridades. Os suspeitos enfrentaram acusações de crimes como extorsão, tráfico de armas e drogas, receptação de bens roubados, usura, crimes fiscais, lavagem de dinheiro e, no caso do político da Liga, compra de votos.



Os investigadores destacaram que o "papel espiritual" da freira foi fundamental para estabelecer uma conexão com os prisioneiros, a permitindo acesso irrestrito às instalações penitenciárias.

A organização mafiosa da 'Ndrangheta, originária da região sul da Calábria, utiliza o tráfico de cocaína como principal fonte de receita, expandindo sua influência pela Europa e pelo mundo. No início de 2024, mais de 130 pessoas foram detidas em operações com objetivo de combater o grupo.