Eleição de Trump traz riscos para o Reino Unido em relação ao consumoDivulgação / BoE

Publicado 05/12/2024 18:14

Integrante do conselho do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Megan Greene disse que o crescimento no Reino Unido está fraco e que a inflação de serviços está persistente em alta, em participação de painel em evento promovido pelo Financial Times nesta quinta-feira. Ela citou que, no cenário britânico, é preciso entender os impactos do orçamento de outono.

"O crescimento salarial não caiu tão rápido quanto eu queria", afirmou.

Greene explicou que a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, importa para as relações bilaterais e que há riscos para o Reino Unido em relação ao consumo e às possíveis políticas americanas. "Ainda não podemos dizer para qual direção as tarifas dos Estados Unidos podem empurrar a inflação britânica", pontuou.

A integrante ainda disse que a maior diferença entre EUA e Europa é a força do consumidor americano e que pode acontecer um fraco consumo no Reino Unido "por um tempo".