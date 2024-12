Represa Rastan na província de Homs, centro-oeste da Síria - AFP

Publicado 07/12/2024 19:02

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) afirmou que a aliança de rebeldes liderada por islamistas que lançou uma ofensiva fulminante na Síria entrou neste sábado (7) em Homs, a terceira maior cidade do país, ao norte de Damasco.

"Fações rebeldes entraram na cidade de Homs e tomaram alguns bairros, depois que as forças de segurança e o exército se retiraram de suas últimas posições na cidade", declarou Rami Abdel Rahman, diretor desta ONG sediada no Reino Unido que conta com uma extensa rede de informantes na Síria.

“Centenas de prisioneiros saíram da prisão central de Homs”, acrescentou.

O Ministério da Defesa sírio, por sua vez, negou os relatos: “As informações divulgadas por plataformas midiáticas afiliadas a organizações terroristas sobre a entrada de terroristas na cidade de Homs são infundadas”.

“A situação é segura e estável, e nossas forças armadas estão posicionadas ao redor da cidade em sólidas linhas defensivas”, acrescentou.

Os rebeldes lançaram uma ofensiva na Síria em 27 de novembro, assumindo rapidamente o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, localizada no noroeste, e de Hama, no centro.

Homs está cerca de 150 km ao norte da capital Damasco.