Cidadãos afegãos agitam bandeiras durante celebrações do fim do governo do ditador sírio Bashar al-Assad - AFP

Publicado 08/12/2024 15:15 | Atualizado 08/12/2024 15:19

Ao menos 910 pessoas, incluindo 138 civis, morreram na Síria desde que os rebeldes iniciaram uma ofensiva relâmpago em 27 de novembro que resultou na tomada de Damasco e na fuga do presidente Bashar al-Assad , informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

A ONG, com sede no Reino Unido, mas com uma ampla rede de fontes na Síria, registrou 910 mortes, incluindo 380 integrantes das tropas sírias e aliados do governo deposto, 392 combatentes rebeldes e 138 civis.