Papa Francisco e Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBBDivulgação/CNBB

Publicado 08/12/2024 16:09

O arcebispo de Porto Alegre Dom Jaime Spengler, 64 anos, nomeado cardeal pelo Papa Francisco, neste sábado (7), expressou alegria em iniciar novo cargo, em entrevista à Rádio Vaticano. "Quando damos um sim na vida, temos que estar prontos para aquilo o que der e vier. E mais ainda quando gostamos do que somos e amamos o que fazemos”, disse.

O religioso, natural de Gaspar, Santa Catarina, e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), comentou sobre a seriedade da tarefa. "É uma responsabilidade maior ainda, porque o Colégio [cardinalício] é chamado a cooperar com o santo padre de forma mais intensa e direta na atenção para com toda a igreja presente nos diversos continentes".

Quando questionado sobre a representação do Brasil no contexto religioso, Dom Jaime respondeu que o país "tem grandes desafios pela frente". O cardeal também mostrou preocupação diante das consequências da tragédia no Rio Grande do Sul. "Creio que necessitamos unir as melhores forças da sociedade a fim de encontrar caminhos viáveis para que realmente possamos fazer frente a essa situação", afirmou.

O religioso celebrou, ainda, a pluralidade do Colégio cardinalício. "Eu creio que a preocupação do santo padre sempre foi que o colégio fosse expressão da riqueza da igreja presente em culturas e realidades mais diversas mundo afora".

"Certamente a diversidade é uma grande riqueza, e a representatividade dos vários contextos eclesiais diz também da beleza que é a comunidade de fé católica presente no mundo", comentou.