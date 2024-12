Menina de 13 anos fica pendurada em roda gigante na Índia - Reprodução/X

Menina de 13 anos fica pendurada em roda gigante na ÍndiaReprodução/X

Publicado 09/12/2024 10:07

Uma menina de 13 anos ficou pendurada em uma roda-gigante e precisou ser resgatada por outras pessoas que estavam em um parque de diversões. O caso aconteceu na cidade de Rekehti, no estado de Pradesh, na Índia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a adolescente já fora da gôndola se segurando para não cair. Diversos espectadores do ocorrido gritavam dando instruções sobre o que ela deveria fazer.

O momento mais tenso foi quando a jovem passou pelo topo da roda, que ainda girava enquanto ela estava nesta situação. Em seguida, a menina passou pelo ponto mais baixo da estrutura e foi resgatada por pessoas que tentavam ajudar.

Adolescente fica pendurada em roda gigante na Índia.



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/o4wV3cmUwV — Jornal O Dia (@jornalodia) December 9, 2024

De acordo com o jornal britânico "The Sun", ela teria caído após um solavanco repentino durante o passeio. O caso aconteceu no dia 4 de dezembro.

Mais tarde, as autoridades confirmaram que a adolescente estava ilesa após o susto. No entanto, os operadores da roda-gigante não tinham as autorizações corretas para o passeio.