Grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham derrubou o regime de Bashar Assad - AFP

Grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham derrubou o regime de Bashar AssadAFP

Publicado 09/12/2024 19:44

O ex-primeiro-ministro sírio Mohammed Ghazi al-Jalali concordou nesta segunda-feira, 9, em entregar o poder ao "governo da salvação" liderado pelo grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham que derrubou o regime de Bashar Assad, informou a agência Reuters citando a TV Al Arabiya. Os rebeldes, por sua vez, fizeram um gesto em favor de um governo de transição.

O premiê se reuniu nesta segunda com o líder dos rebeldes, Abu Mohamed al-Golani - que agora usa seu verdadeiro nome Ahmad al-Shareh - para tratar de um possível governo "que garanta o fornecimento dos serviços à população síria", disse o grupo rebelde em comunicado. Também estava presente na reunião Mohammed al-Bashir, que anteriormente serviu como chefe de uma administração comandada por rebeldes no noroeste da Síria, e é cotado como possível líder de um futuro governo.

Embora os rebeldes tenham alguma experiência governando o menor pedaço de território que eles anteriormente detinham, "independentemente disso, não podemos dispensar o Estado anterior", disse al-Golani ao premiê de Assad, de acordo com um frame da reunião postado no canal de Telegram da liderança rebelde.

No vídeo, al-Golani é ouvido dizendo sobre o próximo primeiro-ministro que, embora "Idlib seja uma região pequena e carente de recursos, as autoridades de lá têm um alto nível de experiência em começar do zero". Jalali disse que está pronto para cooperar com qualquer liderança escolhida pelo povo e para o processo de transferência.

O governo de salvação, que tem ministérios, departamentos, autoridades judiciais e de segurança, foi instalado em 2017 para atender à população de Idlib, que não contava com serviços governamentais no bastião rebelde. As autoridades da área começaram a fornecer serviços como água, comunicações e eletricidade para a segunda cidade da Síria, Aleppo, depois que ela foi tomada durante a rápida ofensiva.

Novo governo em Damasco

Um dia depois de tomar Damasco, a coalizão rebelde que se viu repentinamente no comando da capital síria e de suas instituições governamentais, se apressou nesta segunda para estabelecer a ordem, tentando preencher o vácuo deixado pela queda do regime do ditador Bashar Assad.

A liderança militar dos rebeldes anunciou em uma declaração no Telegram que suas forças estavam "prestes a terminar de controlar a capital e preservar a propriedade pública", e que estava formando um governo de transição. A declaração não nomeou o líder do governo de transição, mas as notícias locais disseram que seria Mohammed al-Bashir.

Os novos líderes de fato da Síria pareciam estar se esforçando para estabelecer segurança, estabilidade e continuidade. Embora tenha havido relatos no fim de semana de saques em instituições governamentais, escritórios e casas particulares, tanto antes quanto depois que os rebeldes entraram em Damasco, na segunda-feira, os combatentes rebeldes montaram guarda do lado de fora das instituições governamentais e direcionaram o tráfego por toda a capital. As novas autoridades também circularam imagens nas mídias sociais de agentes de segurança patrulhando as ruas da cidade.

Ao mesmo tempo, a agência de notícias estatal síria - que antes servia como porta-voz de Assad - havia mudado de nome com a bandeira verde, branca e preta dos rebeldes. Na segunda-feira, ela publicou uma série de decretos aparentemente destinados a estabelecer a ordem: funcionários estatais de petróleo, saúde e transporte estavam sendo chamados de volta ao trabalho, e haveria uma anistia geral para os milhares de militares de Assad que tinham sido forçados a servir.

O objetivo das novas autoridades parecia ser evitar o tipo de caos que tomou conta de outras nações árabes quando rebeliões derrubaram ditadores de longa data. Na Líbia, durante a revolta da Primavera Árabe de 2011, e no Iraque, durante a invasão americana de 2003, por exemplo, os saques foram generalizados e a ordem foi quebrada, levando grupos armados a disputar o poder e levando a anos de disfunção e violência.

Desafios

Jerome Drevon, especialista do International Crisis Group que estudou e conversou extensivamente com Hayat Tahrir al-Sham, disse que os combatentes lhe disseram desde a tomada de Damasco que se concentrariam primeiro em estabelecer a segurança e fornecer serviços básicos.

Isso será mais fácil dizer do que fazer, especialmente porque os rebeldes em toda a Síria não pertencem todos ao mesmo grupo. Hayat Tahrir al-Sham lidera o grupo em Damasco, que agora controla a maior parte do país. Outro grupo domina no sul. Forças lideradas pelos curdos e apoiadas pelos EUA dominam o nordeste.

Até agora, no entanto, outros rebeldes parecem estar acatando as diretrizes da coalizão principal para preservar as instituições estatais e evitar saques e atos de vingança.

"Você precisa apresentar o máximo de continuidade possível para evitar o que aconteceu em outros lugares", disse Drevon. "A segurança é uma questão muito, muito importante, porque, à medida que as pessoas começam a lutar, as armas começam a se espalhar, tudo desaba a partir daí."

Havia sinais de que os burocratas de Assad estavam aceitando seus novos líderes. Um dia após o Ministério das Relações Exteriores da Síria dizer em uma declaração que as embaixadas no exterior continuariam a fornecer serviços aos cidadãos sírios, a Embaixada Síria na Rússia levantou a bandeira verde dos rebeldes sobre sua representação no centro de Moscou na manhã desta segunda, de acordo com imagens de notícias.

Mas além de restaurar a ordem, a nova liderança deve enfrentar questões assustadoras sobre o futuro sistema político da Síria. Nesta segunda, ativistas da oposição síria que estavam no exílio há anos também estavam começando a retornar ao país, esperando moldar a transição em andamento.

Mouaz Moustafa, diretor executivo da Força-Tarefa de Emergência Síria, sediada nos Estados Unidos, disse que estava em contato regular com altos oficiais rebeldes desde antes do início da ofensiva. Ele acrescentou que os havia instado a continuar protegendo as minorias sírias e a restaurar rapidamente os serviços públicos que eram escassos sob o governo anterior, como eletricidade e água.

Ele estava a caminho de Damasco, onde disse que planejava se reunir com a nova liderança e outros membros da oposição que estavam retornando para traçar um rumo a seguir. "Todos são bem-vindos na conversa sobre o futuro da Síria", ele disse, acrescentando sobre os rebeldes, "Eles são muito abertos. Todos estão dispostos a ouvir, e tem sido realmente revigorante ver isso."

Cheio de otimismo, ele acrescentou: "A Síria está mais perto de ser uma democracia do que qualquer outra nação árabe".

Reconhecimento internacional

Ainda assim, não ficou imediatamente claro se muitos governos estrangeiros reconheceriam em breve o governo de transição, um passo que aumentaria a legitimidade dos rebeldes e que ajudaria a desbloquear mais ajuda humanitária internacional. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, designam Hayat Tahrir al-Sham como uma organização terrorista e não tiveram contatos formais com o grupo.

Um ministro britânico disse à BBC que o Reino Unido estava considerando riscar o grupo de sua lista de grupos terroristas proibidos, o primeiro passo em direção a um relacionamento direto. Drevon disse que a França também fez propostas aos rebeldes. O New York Times relatou no domingo que o governo Biden também está avaliando o quanto se envolver com Damasco.

Essas movimentações provavelmente expandiriam a influência da Turquia, que há muito tempo mantém laços com Hayat Tahrir al-Sham e apoia abertamente outras facções rebeldes sírias. Agora, ela está emergindo como uma intermediária crucial para os rebeldes e as potências externas.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, disse em um discurso televisionado a diplomatas em Ancara que a Turquia estava em contato com todas as partes.

"A nova administração deve ser estabelecida de forma ordenada", disse ele em comentários no domingo, delineando princípios que ele disse que a Turquia quer que sejam respeitados na Síria. "O princípio da inclusão nunca deve ser comprometido. Nunca deve haver um desejo de vingança. É hora de unir e reconstruir o país."

Fidan também pediu aos novos líderes da Síria que protejam quaisquer estoques de armas químicas que tenham sobrado do regime de Assad, preservem as instituições estatais e garantam tratamento igualitário às minorias sírias, incluindo cristãos, não árabes e curdos.

Os países ocidentais provavelmente exigirão condições semelhantes em troca da retirada da designação de terrorismo do Hayat Tahrir al-Sham e da concessão ao grupo da legitimidade internacional que ele tanto almeja, disse Drevon.

Entre os governos árabes, a maioria dos quais vê os grupos islâmicos com extrema cautela e há muito tempo se resignou a trabalhar com Assad, o clima parecia ainda mais cauteloso.

"Vimos países na região caírem em um abismo profundo após momentos temporários de júbilo", disse Tamim Khallaf, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Egito, na segunda-feira "O Egito continuará a trabalhar com parceiros regionais e internacionais para ajudar a Síria durante esta fase delicada de sua história."