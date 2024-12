Caminhão com carregamento de chocolate foi destruído pelas chamas - Reprodução

Caminhão com carregamento de chocolate foi destruído pelas chamasReprodução

Publicado 10/12/2024 16:40

Uma rodovia do estado da Califórnia (EUA) foi inundada por uma camada grossa de chocolate depois que um caminhão, com uma carga de 18 toneladas do doce, pegou fogo, nesta terça-feira (10), perto da cidade de Dublin.

As equipes dos Bombeiros conseguiram extinguir as chamas que envolviam o caminhão, mas os agentes logo descobriram que a carga do veículo havia derretido e estava se espalhando pela estrada. A operação de limpeza durou aproximadamente três horas e o tráfego precisou ser interrompido.

Investigações iniciais indicaram que a causa do incêndio foi um problema mecânico com os freios do caminhão. O motorista conseguiu escapar do caminhão e não houve feridos no acidente.