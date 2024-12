Guerra deixou 200 mil mortos e desaparecidos, maioria vítimas de militares que acusavam indígenas de apoiar guerrilha - Edwin BERCIAN / AFP

Publicado 10/12/2024 16:54

Dezenas de indígenas maias guatemaltecos acionaram a justiça, nesta terça-feira (10), pelos massacres executados por militares durante a guerra civil (1960-1996), após uma sentença que suspendeu o julgamento por genocídio contra um general.



"Chega de impunidade", disse a jornalistas um representante dos sobreviventes, Eleodoro Flores, em frente à sede da Suprema Corte.



Os indígenas improvisaram um altar no chão com flores e velas. Os manifestantes se queixaram das sentenças judiciais favoráveis a ex-comandantes militares acusados de crimes contra a humanidade.



Em 28 de novembro, uma corte de apelações suspendeu um julgamento contra o general reformado Benedicto Lucas García, de 92 anos, quando um tribunal estava prestes a proferir a sentença.



Lucas García tinha sido levado a julgamento por sua suposta responsabilidade no massacre de mais de 1.200 indígenas entre 1978 e 1982, durante o governo de seu irmão, o presidente Romeo Lucas García, falecido em 2006 na Venezuela.



Além disso, no começo de novembro, outra sala de apelações suspendeu o início do julgamento contra oito militares reformados, entre eles Lucas García, acusados de desaparecimentos forçados.

Ao final da cerimônia tradicional, advogados de familiares das vítimas apresentaram um recurso junto à Suprema Corte para apelar da sentença que suspendeu o julgamento por genocídio.



Segundo uma comissão auspiciada pela ONU, a guerra civil deixou cerca de 200 mil mortos e desaparecidos, a maioria praticada pelas mãos dos militares, que acusavam os indígenas de colaborar com a guerrilha de esquerda.