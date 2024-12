Ryan Borgwardt foi preso quando chegou ao país - Reprodução/FOX

Publicado 12/12/2024 09:00

Ryan Borgwardt, um americano que vivia no estado de Wisconsin, voltou ao país nesta terça-feira (10) após ter forjado a própria morte há quatro meses. Ele havia fugido para um país do leste europeu, mas se arrependeu e retornou aos Estados Unidos.

Em agosto, Borgwardt, de 45 anos, fez parecer que havia se afogado enquanto pescava na região de Green Lake, deixando para trás um caiaque virado e seu veículo. Os investigadores também encontraram a vara de pesca de desaparecido e uma caixa com suas chaves, carteira e carteira de motorista dentro.

De acordo com o xerife Mark A. Podoll, que concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (11), o homem planejou minuciosamente as ações antes de fingir ter morrido afogado.

Carregando um pequeno barco inflável, ele remou seu caiaque até Green Lake, onde ele "virou o caiaque e jogou seu telefone no lago", disse o xerife. Este foi o local em que Ryan Borgwardt foi intensamente procurado por equipes de resgate.

Xerife Mark A. Podoll comemorou o retorno de Ryan Borgwardt Reprodução/FOX

Em seguida, ele remou até a costa no barco menor, pegou uma bicicleta elétrica que ele havia escondido perto de uma rampa de barco e foi até a cidade de Madison, em Wisconsin. De lá, ele embarcou em um ônibus para Detroit, no estado de Michigan, e cruzou para o Canadá, onde embarcou em um avião.

Conversas

As autoridades passaram semanas procurando o corpo dele no lago antes que uma análise forense digital de um laptop que sua esposa havia dado aos investigadores revelasse em outubro que o Borgwardt havia transferido dinheiro para uma conta bancária estrangeira.

Também foi descoberto que ele estava se comunicando com uma mulher no Uzbequistão, disse o xerife Podoll. Essas descobertas levaram as autoridades a acreditar que ele havia fugido do país.

Dados no laptop também mostraram que o Sr. Borgwardt havia comprado um vale-presente de companhia aérea e havia feito um seguro de vida de US$ 375.000 (cerca de R$ 2,23 milhões) para beneficiar sua família, disse o xerife Podoll.

A polícia descobriu que Borgwardt conversa em russo com uma mulher. Não ficou claro se é a mesma que vivia no Uzbequistão. Os agentes conseguiram falar com ela, que colocou os oficiais em contato com o desaparecido no mês de novembro.

Retorno

Segundo Podoll, eles conseguiram fazer com que Borgwardt voltasse ao país depois de semanas de conversas. O homem retornou aos EUA na terça-feira e foi detido em primeiro momento.

De acordo com o "New York Times", ele foi liberado sob fiança de US$ 500 (aproximadamente R$ 2.980) na quarta-feira. Ainda não ficou claro se Borgwardt se reapresentou à sua família.

Podoll comemorou o retorno do desaparecido. "Trouxemos um pai de volta, por vontade própria", disse ele.