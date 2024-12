O amuleto foi descoberto em 2018 no Cemitério de Frankfurt, na Alemanha - Divulgação / Museu de Arqueologia de Frankfurt

Publicado 16/12/2024 12:21 | Atualizado 16/12/2024 12:23

Cientistas decifraram um manuscrito de 18 linhas encontrado em um amuleto de cerca de 1800 anos em Frankfurt, na Alemanha. O texto, feito entre os anos de 230 e 270 d.C. em latim, faz menções a Jesus Cristo e São Tito, um dos líderes da igreja, e pode ser a evidência mais velha do cristianismo no centro-sul da Europa, na região dos Alpes. A descoberta foi publicada pelo jornal "Daily Mail" nesta segunda-feira (16).

Nesta época, a religião cristã estava em expansão no território europeu, mas ainda era sujeita a perseguições.

As pesquisas foram lideradas pelo professor Markus Scholz, arqueólogo da Universidade Goethe, em Frankfurt. "Chamei especialistas em história da teologia, entre outros, e abordamos o texto juntos, pedaço por pedaço, e finalmente o deciframos", afirmou. O objeto foi encontrado junto ao esqueleto de um homem, enterrado em uma área de exploração arqueológica a noroeste da cidade, em 2018.

Até o século 5, amuletos de metais preciosos desse tipo sempre continham uma mistura de diferentes religiões, como judaísmo ou paganismo. Especialistas apontam que evidências tão antigas e autênticas da presença do cristianismo "puro", sem influências, nunca foram encontradas antes nos Alpes. Esta região é formada por oito países: Áustria, França, Alemanha, Itália, Liechtenstein, Mônaco, Eslovênia e Suíça.

O prefeito de Frankfurt, Mike Josef, comemorou a descoberta. "Isso nos forçará a retroceder a história do cristianismo em Frankfurt e muito além em cerca de 50 a 100 anos", disse. "O primeiro achado cristão ao norte dos Alpes veio da nossa cidade. Podemos nos orgulhar disso, especialmente agora, tão perto do Natal", concluiu.

A chefe do Departamento de Ciência e Cultura de Frankfurt, Ina Hartwig, refletiu sobre as consequências do achado para os estudos da história local. "Esta descoberta extraordinária afeta muitas áreas de pesquisa e manterá a ciência ocupada por muito tempo. Isso afeta a arqueologia, assim como os estudos religiosos, a filologia e a antropologia. Uma descoberta tão significativa aqui em Frankfurt é realmente algo extraordinário", explicou.

Confira o texto decifrado

(Em nome?) de São Tito.

Santo, santo, santo!

Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus!

O Senhor do mundo

resiste com [forças?]

todos os ataques(?)/revezes(?).

O Deus(?) concede

entrada para o bem-estar.

Que este meio de salvação(?) proteja

o homem que

se entrega à vontade

do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus,

desde antes de Jesus Cristo

todo joelho se dobrará: os que estão no céu, os que estão na terra

e aqueles

debaixo da terra, e toda língua

confessa (Jesus Cristo)