Agentes controlam um dos cachorros, em parque da Califórnia - Reprodução / FOX 5 KSWB-TV

Agentes controlam um dos cachorros, em parque da CalifórniaReprodução / FOX 5 KSWB-TV

Publicado 16/12/2024 10:16 | Atualizado 16/12/2024 10:29

Um homem foi atacado pelos seus três cães da raça american bully em um parquinho na Califórnia, Estados Unidos, e morreu no hospital. Uma criança estava com a vítima, mas não teve ferimentos. O destino dos animais ainda não está definido.

As pessoas no local tentaram ajudar golpeando os cachorros com tacos de golfe e pás, mas a situação ficou controlada apenas quando os policiais chegaram e dispararam neles com armas de choque.

Depois da ação das autoridades, dois dos cães foram capturados, mas o terceiro escapou, o que levou uma escola local a ficar em isolamento até ele ser encontrado.

"Eles eram grandes, como valentões, simplesmente musculosos", afirmou um morador da região. O caso, publicado pelo jornal "The New York Post", aconteceu na última sexta-feira (13).