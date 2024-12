Pierre foi fundador da sede de Marlborough Art Gallery em Nova York - Reprodução / Google Street View

Publicado 16/12/2024 08:18 | Atualizado 16/12/2024 08:19

A família de Pierre Levai, um galerista de arte em Nova York que morreu no último mês de julho aos 87 anos, acusa a namorada dele, Marcia Levine, de tentar matá-lo de fome e roubar sua fortuna de U$S 50 milhões (cerca de R$ 300 milhões). Os documentos da batalha judicial foram obtidos pelo jornal "The New York Post".

De acordo com a ex-mulher, Rosi, e o filho de Levai, ele não comia há três semanas e estava em estado crítico de saúde ao ser encontrado em abril, na Flórida. A vítima foi supostamente isolada dos seus familiares por Levine, segundo publicação do último sábado (14).

O casal estava separado desde 2012, mas com o declínio das capacidades cognitivas de Pierre, ele passou a precisar de cuidadores, e Rosi se dispôs a ajudá-lo. Por causa disso, ela e a atual namorada do homem se comunicavam com frequência.

No entanto, quando Marcia e Pierre viajaram em novembro de 2023 para férias, o contato foi cortado. Segundo as acusações, ela o impedia de se comunicar com a família, assumiu o controle do celular dele e inventou documentos do espólio com a ajuda de um advogado.

Levai sempre teve a intenção de voltar para Nova York, onde um novo apartamento mais estava em reforma. No entanto, isso "nunca aconteceu", conforme os documentos do tribunal.

Pierre acumulou sua fortuna após abrir uma filial da famosa Marlborough Fine Art em Manhattan, Nova York, no ano de 1963. Ele era sobrinho de Frank Lloyd, cofundador da galeria original, criada na Inglaterra em 1946.