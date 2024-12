Centro de detenção juvenil em Albuquerque, Novo México - Reprodução / Google Street View

Publicado 16/12/2024 09:17

Um jovem de 16 anos matou seus pais e dois irmãos adolescentes e foi preso após ligar bêbado para a polícia e confessar o homicídio quádruplo em Novo México, nos Estados Unidos. Os agentes o levaram ao hospital por causa da embriaguez para "desintoxicação", antes de o encaminharem a um centro de detenção juvenil da cidade.

O pai do suspeito, Leonardo Leyva, de 42 anos, a mãe Adriana Bencomo, 35, a irmã de 16 anos e o irmão de 14 anos foram encontrados no último sábado (14) com marcas de tiros. Os policiais acharam um revólver na cozinha da residência onde o crime aconteceu.

O caso, revelado pela emissora "KRQE", chocou moradores da região. "Eu nunca teria pensado que algo assim aconteceria e que Diego seria capaz de fazer algo assim", afirmou a ex-professora do menino, Vanessa LaGrange, ao jornal "The Guardian". "Todos estão em choque", concluiu.

As autoridades isolaram a área para perícia e investigam o ocorrido, com o objetivo de determinar as motivações pelos assassinatos.