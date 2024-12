Câmeras de segurança registraram o momento do ataque - Reprodução / X

Publicado 17/12/2024 12:12 | Atualizado 17/12/2024 12:15

A stripper Peyton Lathan, de 29 anos, esfaqueou o DJ Duncan Allen enquanto ele se apresentava em uma boate chamada Casa Diablo, em Portland, Estados Unidos. Registros das câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher golpeia o músico quatro vezes, uma delas no peito, antes de fugir. O homem foi levado ao hospital e se recuperou dos ferimentos, enquanto a dançarina está presa.

"Eu estava na cabine do DJ e, de repente, senti como se um homem de 200 quilos tivesse me dado um soco nas costas, tipo quatro vezes", contou Allen ao veículo "KGW8". "Metade das meninas ficaram chocadas e começaram a surtar, mas as outras foram fundamentais para minha sobrevivência", explicou.

Após ser esfaqueado, Duncan correu para a cozinha, até que desmaiou. Então, os funcionários do local aplicaram pressão nos locais atingidos para estancar o sangramento e ligaram para a ambulância. No hospital, ele realizou uma cirurgia para cauterizar o machucado no pulmão. O caso aconteceu no último dia 8 de dezembro e nesta segunda-feira (16), ele publicou, em suas redes sociais, fotos mostrando que está em casa.

O músico afirmou que não conseguia parar de pensar no seu cachorro, o Stone. "Essa foi a única coisa que me fez continuar. Eu não queria deixar este mundo e Stone não saber o que aconteceu com seu pai, não ver meu corpo, todas essas coisas", revelou.

A polícia foi acionada, e os agentes encontraram Lathan escondida nos arbustos no lado de fora do clube, com duas facas jogadas no chão, uma delas com sangue, segundo documentos obtidos pelo site "The Oregonian", e foi presa. Investigações foram abertas para determinar as motivações do ataque da stripper, que deve ser indiciada nesta terça-feira (17).

O dono do estabelecimento, Johnny Diablo Zukle, sugeriu que Peyton poderia estar "possuída" e confessou perplexidade com a situação, pois ela trabalha no local há 10 anos.

"Ela sempre foi um pouco estranha, mas nunca demonstrou tendências violentas. Ela definitivamente teve uma crise de saúde mental. Acho que ela pretendia matar alguém, e aconteceu de ser Duncan, e penso nisso pois quando ela estava no camarim antes do show, por cerca de 10 minutos, ela parecia estar possuída por um demônio."