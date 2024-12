Previsto para após sua morte, livro do papa Francisco será lançado no início do Ano Santo do Vaticano - AFP

Publicado 17/12/2024 19:32

O papa Francisco completou 88 anos nesta terça-feira, 17, revelando que quase não sobreviveu para comemorar a data. De acordo com trechos de sua futura autobiografia publicados pelo jornal italiano Corriere della Sera, homens-bomba planejaram atacá-lo durante sua visita ao Iraque em 2021, mas foram mortos antes de conseguir concretizar o atentado.

O livro, chamado Esperança: A Autobiografia, foi escrito com o autor italiano Carlo Musso e será lançado em mais de 80 países no próximo mês. Nos trechos divulgados na Itália, Francisco relembra sua histórica viagem ao Iraque, a primeira feita por um papa ao país massivamente islâmico.

A covid-19 ainda estava em alta e as preocupações com a segurança do papa Francisco eram grandes, especialmente em Mossul, ao norte do país. A cidade foi sede dos militantes do Estado Islâmico, cujo poderio esvaziou largamente a região de comunidades cristãs.

Conforme os trechos autobiográficos divulgados, a inteligência britânica informou à polícia iraquiana, assim que Francisco chegou em Bagdá, capital do Iraque, que uma mulher usando explosivos estava a caminho de Mossul e planejava se explodir durante a visita papal. Também disse que "um caminhão estava indo para lá rapidamente com a mesma intenção", conforme o pontífice.

A visita prosseguiu conforme planejado, embora sob rigorosa segurança, e se tornou uma das mais comoventes de todas as viagens de Francisco. De pé nos escombros de uma igreja em Mossul, Francisco incentivou os cristãos do Iraque a perdoar as injustiças cometidas contra eles por extremistas muçulmanos e a reconstruir o que foi destruído.

O papa também diz no livro que, mais tarde, perguntou aos seus seguranças do Vaticano o que aconteceu com os homens-bomba. "O comandante respondeu lacônico ‘eles já não estão mais aqui’", escreve. "A polícia iraquiana os interceptou e os fez explodir. Isso também me impressionou: Até isso é o fruto venenoso da guerra."

O livro, originalmente planejado para ser publicado após a morte de Francisco, está sendo lançado no início do grande Ano Santo do Vaticano, que Francisco inaugurará oficialmente na véspera de Natal.