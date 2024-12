Vírus da gripe aviária pode se tornar mortal de acordo com os especialistas - Divulgação

Publicado 17/12/2024 18:34

A próxima pandemia catastrófica começará nos Estados Unidos, afirmam especialistas. Para eles, o vírus da gripe aviária H5N1 continua sofrendo mutações e a probabilidade de transmissão de aves para humanos é cada vez maior.

Especialistas em saúde pública há muito tempo estão cientes dos riscos da gripe aviária H5N1, pois o vírus tem a capacidade de circular entre animais e humanos. O microbiologista Federico García e o especialista em doenças infecciosas Javier Membrillo, presidente e vice-presidente da Sociedade Espanhola de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica (SEIMC) dizem que o H5N1 tem sido uma preocupação de saúde pública por décadas.

Eles dizem que, embora não haja evidências de transmissão de humano para humano no momento, a capacidade do vírus de se espalhar entre espécies selvagens e depois passar para espécies domésticas destaca a possibilidade de infecção humana à medida que o patógeno sofre mutações com variantes.

Embora possa parecer assustadora a probabilidade de a próxima pandemia começar nos EUA, isso traz um certo grau de paz de espírito, já que o país está monitorando a doença de perto, o que também traz transparência.

"Não duvidem. Se algo acontecer nos Estados Unidos, será sabido instantaneamente", disse Fran Franco, chefe do departamento de microbiologia do Hospital Universitário Juan Ramón Jiménez ao jornal espanhol 'La Vanguardia'.

Franco e García concordam que a Europa está muito melhor do que em 2020, quando houve a pandemia da Covid-19, para lidar com um surto global.

Membrillo acrescentou que estar pronto para a próxima pandemia é essencial para lidar com ela. Ele disse: “Devemos fortalecer nossos sistemas de vigilância – em nível sindrômico (sintomas), microbiológico e epidemiológico – diante do surgimento de agentes infecciosos com alta capacidade de transmissão, e incorporar a perspectiva de 'saúde única' para essas patologias de origem animal.

"A antecipação é crucial diante desses novos desafios e diante da Doença X, ou seja, a capacidade de um patógeno ainda desconhecido de causar uma epidemia ou pandemia grave", disse.

Franco acrescentou que a detecção precoce de patógenos é crucial para controlar a propagação de doenças, pois permite melhores medidas para conter o vírus e limitar a propagação.