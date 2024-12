Presidente argentino Javier Milei - AFP

O presidente Javier Milei disse que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ajudará a impulsionar sua reforma do livre mercado na Argentina, já que esta grande nação sul-americana, que há muito tempo mantém os EUA à distância, se reposiciona mais perto de Washington.

Em uma entrevista, o presidente de 54 anos disse que está apostando que Trump provavelmente defenderá a tentativa da Argentina de obter bilhões de dólares em novos financiamentos do Fundo Monetário Internacional. Milei também disse que espera que Trump esteja inclinado a negociar um acordo de livre comércio com a Argentina, mesmo que o novo presidente prometa impor tarifas à China, Canadá e México.

"Acho que é altamente provável porque os Estados Unidos descobriram que somos um parceiro confiável", disse Milei ao The Wall Street Journal na terça-feira, 17, no ornamentado palácio presidencial Casa Rosada.

"Somos um aliado estratégico", acrescentou Milei, que se encontrou com Trump em sua casa em Mar-a-Lago em novembro e planeja comparecer à posse em 20 de janeiro.

Embora Trump tenha dito recentemente que Milei era "uma pessoa MAGA", o ex-presidente tem planos protecionistas para os EUA e não ofereceu apoio público a um acordo comercial. Um porta-voz de Trump não pôde ser contatado imediatamente para comentar.

Milei, que se autoproclama anarcocapitalista, está saindo de um forte primeiro ano no cargo depois de implementar dolorosos cortes de gastos para reduzir a taxa de inflação mais alta do mundo.

Os resultados surpreenderam os economistas, incluindo o próprio presidente argentino, um antigo professor de economia que durante a campanha brandiu uma motosserra para simbolizar a forma como reduziria as despesas e regulamentações governamentais.

"A inflação caiu muito mais rápido do que esperávamos", disse Milei em seu gabinete, onde tinha uma réplica de uma motosserra sobre uma longa mesa. "Tudo indica que no próximo ano teremos menos inflação, maior PIB per capita, maiores salários e menos pobreza".

Esta é uma notícia bem-vinda para os 47 milhões de habitantes deste país, que foram atingidos por anos de turbulência econômica que desencadearam uma reação contra o sistema político e impulsionaram o forasteiro Milei ao poder.

Os trabalhadores perderam um terço do seu poder de compra durante a administração anterior, o que levou a inflação para os três dígitos ao aumentar a impressão de dinheiro para cobrir o déficit. O país está essencialmente bloqueado dos mercados internacionais desde 2018, quando recebeu um resgate de mais de US$ 40 bilhões do FMI, o maior na história do credor.

Milei está à procura de um novo programa do FMI, que permitiria ao seu governo levantar os controles cambiais. Embora os economistas digam que o levantamento dos controles é crucial para atrair os investimentos necessários para impulsionar o crescimento e criar empregos, também poderá causar o enfraquecimento do peso e fazer subir novamente a inflação.

"Nossa ideia é eliminar (os controles) em 2025", disse Milei.