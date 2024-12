Passageiros tentaram fugir da água que escorria pelo corredor - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/12/2024 10:21 | Atualizado 19/12/2024 10:37

Os passageiros de um voo da American Airlines ficaram desesperados após a aeronave ser "inundada" por um vazamento repentino de água proveniente do vaso sanitário de um banheiro na parte traseira do avião, durante um voo nacional nos Estados Unidos. O vídeo do incidente viralizou nas redes sociais, alcançando mais de 7,2 milhões de visualizações no TikTok.



Nas imagens, é possível ver os viajantes assustados tentando escapar da água que escorria pelo corredor em direção a parte dianteira da aeronave. O voo partia da cidade de Dallas, no Texas, com destino a Mineapólis, no Minnesota, no dia 07 de dezembro.

Passageiros de avião ficam assustados após voo ficar "inundado" no ar



No vídeo, que viralizou nas redes sociais com mais de 7,2 milhões de visualizações, foi usada a música "My Heart Will Go On", de Céline Dion, tema do filme Titanic (1997). Em tom de humor, o criador de conteúdo brincou na legenda: "O filme em vôo foi o Titanic".



De acordo com informações do New York Post, uma passageira chamada Hilary Stewart Blazevic relatou que uma mulher utilizou o banheiro e alertou a comissária de bordo sobre o vazamento. No entanto, a funcionária não conseguiu impedir que a água continuasse escorrendo pelo corredor.



"Foi uma descrença total e um pouco de pânico perceber que eles não conseguiam desligar a água", disse Blazevic. Ela acrescentou que os tripulantes precisaram remover seus pertences do chão e levantar os pés para evitar que a água "nojenta" os tocasse.



Nas redes sociais, usuários fizeram brincadeiras sobre o ocorrido. Um comentou "Imagine se afogar em um avião no ar", enquanto outro disse "Novo medo de destino final desbloqueado".