Os dois ocupantes do avião morreram no choque da aeronave com o prédio - X (antigo Twitter)/Reprodução

Os dois ocupantes do avião morreram no choque da aeronave com o prédioX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 19/12/2024 16:33

Um pequeno avião de carga em um voo de treinamento colidiu com um prédio vazio pouco depois de decolar do aeroporto de Honolulu, no Havaí, e pegou fogo, matando os dois pilotos a bordo, informaram as autoridades. O Kamaka Air Flight 689 colidiu com o prédio no Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye por volta das 15h15 da terça-feira, 17, segundo um comunicado da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

Vídeos mostram o avião desviando do lado dentro da área do aeroporto em baixa altitude antes de atingir o prédio, criando uma densa coluna de fumaça preta.