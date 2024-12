Andrey Demskiy, de 28 anos, foi preso após matar filho de 1 ano - Reprodução/Polícia de Sacramento

Andrey Demskiy, de 28 anos, foi preso após matar filho de 1 anoReprodução/Polícia de Sacramento

Publicado 21/12/2024 08:43 | Atualizado 21/12/2024 10:06

Um homem foi preso nesta sexta-feira (20) na Califórnia, nos Estados Unidos, acusado de decapitar seu filho de 1 ano e agredir violentamente sua mulher e sogra. Segundo informações do jornal "New York Post", as mulheres fugiram da residência e acionaram a polícia.



De acordo com a polícia de Sacramento, Andrey Demskiy, de 28 anos, atacou as mulheres durante a madrugada, por volta das 4h.

Ao chegarem ao local, os policiais solicitaram que Demskiy abrisse a porta, mas ele se recusou a atender. Sabendo que a criança ainda estava dentro da casa, os agentes "forçaram a entrada" para tentar resgatá-la. O acusado foi considerado "não cooperativo e fisicamente resistente".



Segundo comunicado da polícia, ao entrarem na casa, os oficiais encontraram Demskiy e a cabeça decepada do menino em um dos quartos. As autoridades acreditam que ele utilizou uma faca para cometer o crime.



A sogra do acusado foi encaminhada ao hospital para tratar ferimentos causados pelo ataque, que não foram considerados graves.



Demskiy foi detido e levado à Cadeia Principal do Condado de Sacramento. Ele não terá direito a fiança e está previsto para comparecer ao tribunal no dia 24 de dezembro, véspera de Natal.