Pedro Sobral morreu ao ser atropelado em Lisboa, neste sábadoInstagram/Reprodução

Publicado 21/12/2024 16:10

São Paulo - O empresário e editor português Pedro Sobral, diretor editorial do Grupo LeYa e presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (Apel), morreu aos 51 anos. Ele foi atropelado enquanto andava de bicicleta em Lisboa na manhã deste sábado, 21. A informação foi confirmada editora, que lamentou a morte repentina.

"Uma perda com danos inultrapassáveis, não apenas para todos os que na LeYa trabalharam de perto com Pedro Sobral, mas também para aqueles que, de uma forma ou outra, estão ligados ao sector do livro - editores, escritores, livreiros e tantos leitores com quem Pedro Sobral sempre estabeleceu laços de forte ligação", diz o comunicado.

Segundo o jornal português Público, o corpo de bombeiros e a polícia foram acionados logo após o acidente, por volta das 7h no horário de Lisboa, e o óbito foi declarado no local. O motorista fugiu, mas depois se apresentou à polícia acompanhado por um advogado.

Sobral era formada em Economia e em Ciência Política pela Universidade Católica de Lisboa e frequentou o o Programa de Gestão Geral na Harvard Business School. Entrou no grupo LeYa em 2008 como diretor de Marketing e Conteúdo Digital e passou pelo cargo coordenador da Divisão Editorial antes de se tornar o Administrador das Edições Gerais, uma espécie de diretor editorial.

Na Apel, ocupou o cargo de vice-presidente por três anos até ser eleito, em 2021, presidente da Associação, cargo que ocupou até sua morte.

"O Pedro acreditava profundamente no poder dos livros e na liberdade da edição, valores com que ajudou a construir a LeYa. Um amigo de todas as horas e de todos os livros, de quem, hoje, nos começamos a despedir com doloroso e genuíno agradecimento", disse Ana Rita Bessa, CEO da LeYa.

Fundada em 2008 como uma junção de editoras português, a LeYa é uma das líderes do mercado editorial português. O grupo também está presente no Brasil, onde tem importante atuação no setor infantil e de educação.