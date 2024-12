Deputada Catherine Juvinao tentou disfarçar após ser filmada com vape em sessão - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/12/2024 16:21 | Atualizado 21/12/2024 17:12

Uma cena inusitada foi flagrada pelas câmeras durante sessão no Congresso da Colômbia da última terça-feira, 17. A deputada Cathy Juvinao, do Partido da Aliança Verde, foi flagrada pelas filmagens no momento em que fumava um vape. A sessão em que o caso ocorreu discutia justamente uma reforma na saúde.

Ao perceber que estava estava sendo filmada, a deputada tentou esconder o aparelho e disfarçar, mas acabou soltando fumaça e engasgando.

Deputada é flagrada fumando vape em Congresso na Colômbia



Créditos: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/PSFqle9PT8 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 21, 2024

O vídeo que registra o momento viralizou na internet, o que levou a deputada a se desculpar em suas redes sociais.

“Peço desculpa aos cidadãos pelo que aconteceu ontem em plenário, não vou juntar-me ao mau exemplo que hoje em dia intoxica o discurso público e não se repetirá'', escreveu Catherine