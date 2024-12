Companhia confirma primeira entrega de gás dos EUA à Ucrânia para apoiar sistema afetado por bombardeios russos - NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Publicado 27/12/2024 15:23

A Ucrânia recebeu, nesta sexta-feira (27), sua primeira carga de gás natural liquefeito (GNL) proveniente dos Estados Unidos, no momento em que o acordo que permitia o trânsito de gás russo para a Europa através do território ucraniano chega ao fim.



Apesar da guerra, Moscou continuou enviando gás através da Ucrânia como parte de um acordo multibilionário que Kiev anunciou que não renovaria quando expirasse no fim de 2024.



"DTEK, a maior companhia energética privada da Ucrânia, recebeu hoje sua primeira carga de gás natural liquefeito (GNL) proveniente dos Estados Unidos", indicou a empresa em um comunicado.



A companhia confirmou à AFP que esta carga, de aproximadamente 100 milhões de metros cúbicos de gás, é a primeira entrega americana à Ucrânia, cujo sistema energético foi severamente afetado por várias ondas de bombardeios russos.



A DTEK obteve esta carga por gasoduto depois que o GNL foi entregue nesta sexta-feira em um terminal grego de regaseificação no mar Mediterrâneo.



"Este tipo de carga não apenas proporciona à região uma fonte de energia flexível e segura, mas também contribui para enfraquecer a influência da Rússia em nosso sistema energético", destacou Maxime Timchenko, diretor executivo da DTEK, citado no comunicado.